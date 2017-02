Österberg eröffnet für Snowprint Entwicklerstudio in Berlin

Großansicht Drei des neuen Snowprint-Teams (v.l.): Wilhelm Österberg, Francesco Tosato und Martin Ruiz (Bild: Snowprint) Drei des neuen Snowprint-Teams (v.l.): Wilhelm Österberg, Francesco Tosato und Martin Ruiz (Bild: Snowprint)

Der schwedische Entwickler Snowprint Studios hat eine Niederlassung in Berlin gegründet. Das Team in der deutschen Hauptstadt soll an weltweit vermarktbaren Midcore-Spielen arbeiten. Geleitet wird die deutsche Niederlassung von Wilhelm Österberg, der zulezt als Head of Studio für Wooga arbeitete und die Wooga-Tochter Black Anvil Games leitete.Das neue Snowprint-Team soll aus insgesamt acht Mitarbeitern bestehen, die offenbar allesamt mit Österberg bei Black Anvil zusammenarbeiteten. Namentlich bekannt sind neben Österberg auch Francesco Tosato und Martin Ruiz.

Quelle: GamesMarkt.de

