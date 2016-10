Oculus-Touch-Controller im Dezember

Oculus lud gestern Abend in San José zur Pressekonferenz, um Neuigkeiten über die Zukunft seiner VR-Anwendungen bekanntzugeben. Facebook-Chef Mark Zuckerberg persönlich präsentierte die Neuheiten, da der VR-Hersteller seit 2014 zum Sozialen Netzwerk gehört . Wichtigste Ankündigung: Die Oculus-Touch-Controller werden ab dem 6. Dezember verkauft, als Preis wurden 199 Dollar angesetzt. Der Euro-Preis dürfte wohl ebenfalls bei 199 liegen. Vorbestellungen für die Touch-Controller will man ab dem 10. Oktober entgegennehmen.Außerdem nähert sich die Oculus-Rift-Plattform technisch der Konkurrenz von HTC Vive an, die auch ein Tracking im Raum ermöglicht. Mit drei neuen Tracking-Sensoren (je 79 Dollar) soll auch Oculus die Ortung des Benutzers im dreidimensionalen Raum ermöglichen.Games spielen weiterhin eine prominente Rolle in der Strategie von Oculus Rift. Zum Start der Touch-Controller sollen 30 Spiele verfügbar sein. Klanghafte Namen wie Crytek, die " Metro "-Macher 4A Games oder Ready At Dawn (" The Order 1886 ") gehören zum Kreis der Entwickler, die VR-Titel in der Produktion haben.

Quelle: GamesMarkt.de

