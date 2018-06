Oculus-Strafe gesenkt, Microsoft belohnt Mixer-User und Chinas eSport boomt

Die Strafe, die der VR-Brillen-Herstelleranzahlen muss, wurde von einem US-Gericht halbiert. Wie unter anderem der "Spiegel" berichtet, wurde die zunächst verhängtevon. ZeniMax hatte gegen die Facebook-Tochter geklagt, weil Teile der Technolgie für die Oculus Rift von ehemaligen ZeniMax-Angstellten entwickelt wurden. | Quelle: spiegel.de Laut einem Bericht von "Ars Technica" plantSpielern spezielle Vorzüge zu bieten, wenn sie das Spiel "" über den hauseigenenübertragen. Auf diese Weise versucht Microsoft sich und seiner eigenen Plattform Mixer einen Vorteil gegenüber dem populären Portalzu verschaffen. Wie genau dieaussehen werden, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. | Quelle: arstechnica.com Derwächst weiter rasant. Wie "China Money Network" unter Berufung auf einen Bericht von Tencent berichtet, sollen 2020 in der Volksrepublikmit den virtuellen Wettbewerben umgesetzt werden. Mit 760 Millionen Dollar Umsatz in 2017 behebergt China bereits jetzt den weltweit zweitgrößten eSports-Markt nach den USA und Südkorea. | Quelle: chinamoneynetwork.com rebootet seinen Erfolgsspielauf den Konsolen. Das neue "Mercenaries"-Update soll laut Firmenangaben diefür das Panzerspiel sein. Neben zahlreichen Änderungen, neue Fahrzeugen und Karten führt sie unter anderem auch eine Story-Kampagne ein. "World of Tanks" läuft seit 2010 und ist eines der erfolgreichsten Free-to-Play-Spiele auf dem Markt. | Quelle: worldoftanks.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden