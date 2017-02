Oculus muss 500 Mio. an Zenimax zahlen

Stein des Anstoßes: Steckt in Oculus Rift Technik von Zenimax?

Ein US-Gericht verurteilte Oculus zu einer Strafzahlung von 500 Millionen Dollar an Zenimax, die Mutterfirma des Publisher Bethesda . Es geht um die Entwicklung der VR-Brille Oculus Rift, die das Hauptprodukt des mittlerweile zu Facebook gehörenden Unternehmens ist. Zenimax wirft Oculus vor, in der Brille komme Technologie zur Anwendung, die geistiges Eigentum von Zenimax sei und die unrechtmäßig entwendet wurde.John Carmack, Gründer und langjähriger Geschäftsführer der Zenimax-Tochter id Software, wechselte 2013 als Chief Technology Officer zu Oculus VR. Dabei, so der Vorwurf, soll er Technologie und Programmcode mitgenommen haben, die er bei id Software entwickelte und die somit Eigentum von Zenimax wären. Carmack bestreitet dies.Carmack konnten offenbar keine Verfehlungen nachgewiesen werden, zumindest wird in der Begründung des Urteils diesbezüglich nicht auf den CTO eingegangen. Stattdessen sahen es die Richter als erwiesen an, dass Oculus-Gründer Luckey Palmer ein Nondisclosure Agreement (NDA) verletzt habe. Carmack soll Palmer frühe Prototypen und Software von VR-Technologie gezeigt haben, wofür Letzterer eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen musste. Gegen diese habe er aber mit der Entwicklung seiner VR-Brille Oculus Rift verstoßen, so das Gericht in Dallas. Besagte Strafzahlung von einer halben Milliarde Dollar von Oculus an Zenimax wurde verurteilt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen