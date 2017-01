Oculus kauft Eye-Tracking-Unternehmen

Mithilfe einer eigens entwickelten Technik zur Verfolgung der menschlichen Augenbewegung und des Blickwinkels zog das dänische Start-Up The Eye Tribe die Aufmerksamkeit von VR-Hersteller Oculus auf sich und wurde nun von der Facebook -Tochter kurzerhand aufgekauft. Wie das Technik-Magazin " TechCrunch " berichtet, kaufte Facebook Mitte Dezember alle Anteile an dem 2007 gegründeten Unternehmen vollständig auf. Den Preis für die Übernahme gibt der Social-Media-Riese nicht bekannt.Mit Hilfe der Eye-Tracking-Technologie von The Eye Tribe will Oculus die Steuerung seines VR-Headsets Oculus Rift stark verbessern und gleichzeitig massiv Rechenleistung einsparen.

Quelle: GamesMarkt.de

