Nvidia zeigt riesigen Gaming-Monitor

Pünktlich zum Beginn der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentiert der Grafikprozessor-Hersteller Nvidia eine neue Generation an Gaming-Monitoren. Die sogenannten Big Format Gaming Displays (BFGD) sollen in Zusammenarbeit mit den Monitor-Herstellern Acer, Asus und HP entstehen und bis zu 65 Zoll groß sein. Damit besitzen die Monitore eine Bildschirmdiagonale von bis zu 165 cm und bieten damit eine Alternative für Gamer, die auf großen Fernsehern spielen.Die Baureihe soll in der Lage sein 4K-Grafik bei 120 Herz wiederzugeben und bietet zusätzlich den Streaming-Media-Player Nvidia Shield, der in alle Modelle integriert ist. Nvidia stellt die riesigen Bildschirme ab dem 9. Januar auf der CES zu ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Die BFGDs sollen im Sommer dieses Jahres erscheinen. Wie viel die Monitore kosten werden geben die Hersteller noch nicht bekannt."PC-Spieler erwarten hohe Leistung und sofortige Antwortzeiten, aber bis jetzt waren sie weitgehend auf herkömmliche Desktop-Displays beschränkt", sagt Matt Wuebbling, Head of GeForce Marketing bei NVIDIA. "BFGDs ändern das. Mit der neuesten Technologie von NVIDIA, die in den neuen Displays integriert ist, können PC-Spieler nun ihre Lieblingstitel in all ihrer Pracht und der niedrigen Latenz-Zeit erleben, die sie verdienen."

