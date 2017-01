Nvidia erweitert Spiele-Streaming auf PC

Das Computing-Unternehmen Nvidia hielt auf der CES in Las Vegas eine Pressekonferenz ab. Neben der Vorstellung einer kleineren Variante des Medienplayers Nvidia Shield Android TV lag das Hauptaugenmerk für PC-Spieler bei der Präsentation vor allem auf der erweiterten Geforce-Now-App für PC und Macs, mit der sich laut NVIDIA CEO Jen-Hsun Huang in Zukunft jeder Spieler seine Games ohne Probleme auf jeden beliebigen Computer streamen lassen kann. Damit erweitert Nvidia seinen Dienst auf alle Systeme. Zuvor war Geforce Now nur auf Nvidias eigener Shield-Konsole verfügbar.Mit der App, die zuvor auf dem Rechner installiert werden muss, lassen sich Games aus Spiele-Bibliotheken wie Steam, Uplay oder Origin über einen leistungsstarken Rechner in einem Cloud-Server auf den eigenen Rechner streamen. Selbst grafisch schwache PCs und Macs sollen damit leistungshungrige Spiele problemlos abspielen können. Welche technischen Voraussetzungen oder Internetbandbreite für den Stream nötig sind, gab Huang noch nicht bekannt.Kleiner Wermutstropfen an dem neuen Service wird für viele Nutzer allerdings der relativ hohe Preis sein. Nvidia verlangt für einen Stream mit einer GTX-1060-Grafikkarte 25 Dollar für 20 Stunden Spielzeit. Für einen Stream mit der leistungsstärkeren GTX 1080 stehen für den gleichen Preis nur 10 Stunden zur Verfügung.Ab März startet der Dienst in den USA in die Early-Access-Phase. Ab dem Frühjahr dieses Jahres soll Geforce Now dann auch für alle anderen Nutzer in der Vollversion verfügbar sein. Ein genaues Datum nannte Nvidia allerdings noch nicht.

