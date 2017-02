NRW veröffentlicht Elternratgeber

Die Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW veröffentlichte eine kostenfreie Broschüre über PC- und Videospiele. Die Informationen richten sich gezielt an Eltern, die sich über Games informieren möchten. Die Broschüre "Computer-Spiele in der Familie - Tipps für Eltern" ist außerdem der erste medienpädagogische Ratgeber zum Thema, der in sogenannter leichter Sprache verfasst ist. Es handelt sich dabei um eine speziell geregelte sprachliche Ausdrucksweise, die eine besonders leichte Verständlichkeit zum Ziel hat, um Menschen mit Sprachdefiziten den Zugang zu ermöglichen.Die vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Broschüre wird von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW (AJS) und dem Spieleratgeber NRW der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW gemeinsam herausgegeben. Der Elternratgeber ist ab sofort in gedruckter Form erhältlich oder als Download auf spieleratgeber-nrw.de

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen