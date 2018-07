NRW veranstaltet Publishing Contest

Nächsten Monat findet in Köln der erste NRW Publishing Contest statt. Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchsentwickler, die ihre Spiele an Publisher pitchen wollen. Die Gewinner werden zu einem zweitätigen Workshop eingeladen, auf dem sie lernen sollen, ihre Games besser bei Publishern vorzustellen. Direkt im Vorfeld der diesjährigen gamescom haben die Nachwuchsstudios dann die gleich Möglichkeit, das neue Wissen direkt anzuwenden und ihr Projekt am 20. August Vertretern von internationalen Publishern zu präsentieren.Der NRW Publishing Contest wird von der Reichart Standort- & Projektentwicklung organisiert und von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Die Workshops finden am 6. und 7. August statt. Entwickler können sich ab sofort online unter Publishing-Contest.nrw bewerben. Die Frist läuft bis zum 20. Juli. In der Jury, die über die Einsendungen urteilen, sitzen unter anderem Dieter Schoeller (HeadUp Games), Markus Wilding (Private Division) und Helge Peglow (Kalyspo Media).

Quelle: GamesMarkt.de

