NRW-Ministerpräsident Laschet eröffnet Deutschen Entwicklerpreis

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eröffnet am 6. Dezember den diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis im Kölner Dock.One. Dies gaben die Veranstalter von der zu Computec Media gehörenden Aruba Events jetzt bekannt. Der Deutsche Entwicklerpreis (DEP) zeichnet Spiele und Studios in insgesamt 19 verschiedenen Kategorien aus. Im Vorfeld der Preisverleihung findet der von der Staatskanzlei NRW geförderte Entwicklerpreis-Summit in Köln statt."Nordrhein-Westfalen ist Heimat für zahlreiche innovative und kreative Spielemacher. Sie sind das Herz der Gamesbranche und stehen beim Deutschen Entwicklerpreis mit ihren Leistungen zu Recht im Mittelpunkt", so Laschet. Und Hans Ippisch , CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Computec, ergänzt: "Als Stephan Reichart im Jahr 2004 den Deutschen Entwicklerpreis ins Leben gerufen hat, war es unvorstellbar, dass ein amtierender Ministerpräsident einmal dieser jährlichen Preis-Verleihung beiwohnen wird. Umso mehr freuen wir uns für die deutsche Games-Industrie, dass Ministerpräsident Armin Laschet in diesem Jahr die älteste Games-Award-Verleihung Deutschlands persönlich eröffnet."Es ist in der Tat das erste Mal, dass ein Ministerpräsident den Preis eröffnet. Allerdings ist es für Armin Laschet nicht das erste Mal. Als NRW-Jugendminister eröffnete er 2005 bereits den Preis, als dieser noch in Essen verliehen wurde. Damals, auf den Höhepunkt der Killerspieldebatte, forderte er im Rahmen des Entwicklerpreises unter anderem eine sachgerechte Diskussion, statt pauschaler Verurteilungen.

Quelle: GamesMarkt.de

