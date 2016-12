NRW fördert Spiele mit 621.000 Euro

"Skyjack" von konzept2 (70.000 Euro)

"Squishies" von Vibrant Core (65.000 Euro)

"Daugthers " von Brainseed Factory (60.000 Euro)

"AniVentures" von Colmenares Morales & Partner (60.000 Euro)

"Wooma" von Monokel (60.000 Euro)

"Smells like Van Spirit" von Klangmalerei (50.000 Euro)

"Galaxy Race" von StarGush Entertainment (50.000 Euro)

"Knights of Fortune" von Flying Sheep Entertainment (50.000 Euro)

"Cathedral" von Tellux Next (45.000 Euro)

"Smirkeys Dopehouse 2" von Headup Games (45.000 Euro)

"Elefantentanzkapelle" tba. (20.000 Euro)

"Caribbean Treasure Hunt" von Rubin-Games Studios (20.000 Euro)

"Im Auge des Sturms" von Turtle&Elephant (15.000 Euro )

"Der kleine Wolf 2" von Owlo (11.000 Euro)

Die wilde 13 oder die glorreichen Sieben - bei der letzten Vergabesitzung im Bereich innovative audiovisuelle Inhalte hat es die Film- und Medienstiftung NRW mit den besonderen Zahlen. Die wichtigste ist allerdings die Gesamtsumme an Förderdarlehen, die mit 621.000 Euro zwar keine "Glückszahl" ist, aber allein von der Höhe ziemlich viele Entwickler glücklich gemacht hat. Insgesamt konnten sich 14 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen über eine Förderung nach der letzten Vergabesitzung freuen. Und bei 13 der 14 Projekte handelt es sich um eine Prototypen-Förderung. Doch was aus Sicht der Förderer selbst vielleicht noch wichtiger ist: Insgesamt sieben dieser 13 Prototypen-Projekte wurden auch schon in der Konzeptionsphase gefördert. Das ist durchaus als Zeichen der Nachhaltigkeit zu sehen und die ist gerade bei einer Förderung wichtig.Der nächste Termin für die Einreichung von Förderanträgen für innovative audiovisuelle Medien in NRW ist der 3. März 2017.

Quelle: GamesMarkt.de

