NRW-Branche organisiert sich

Großansicht Till Hardy (Mediennetzwerk NRW), Michael Zillmer (InnoGames), Karsten Lehmann, Benedikt Grindel (beide Ubisoft Blue Byte), Stephanie Waschk (Engage.NRW), Johannes Brauckmann (beepkultur), Linda Kruse (the Good Evil), Martin Lorber (Electronic Arts), Andreas Heldt (Z-Software), Thomas Rössig (Flying Sheep Studios), Ulrich Schulze Althoff (Kasaa health), Bernd Lehahn (Egosoft) (v.l.) (Bild: Christian Herrmann, games.nrw) Till Hardy (Mediennetzwerk NRW), Michael Zillmer (InnoGames), Karsten Lehmann, Benedikt Grindel (beide Ubisoft Blue Byte), Stephanie Waschk (Engage.NRW), Johannes Brauckmann (beepkultur), Linda Kruse (the Good Evil), Martin Lorber (Electronic Arts), Andreas Heldt (Z-Software), Thomas Rössig (Flying Sheep Studios), Ulrich Schulze Althoff (Kasaa health), Bernd Lehahn (Egosoft) (v.l.) (Bild: Christian Herrmann, games.nrw)

Die Gamesbranche in Nordrhein-Westfalen strebt enge noch engere Vernetzung an. Im Rahmen der gamescom beschlossen Vertreter von im Bundesland ansässigen Unternehmen sich fortan unter dem Label games.nrw zu organisieren. Das Netzwerk lädt Entwickler, Publisher, eSports-Unternehmen und -Vereine, gamesspezifische Dienstleister und Initiativen sowie Ausbildungseinrichtungen dazu ein, sich an dem Bündnis zu beteiligen.games.nrw bringt die digitale Spielewirtschaft in Nordrhein-Westfalen zusammen und soll zeigen wie umfangreich die Branche in NRW aktiv ist. In enger Kooperation mit den lokalen und regionalen Institutionen und Netzwerken, den Branchenverbänden und im Dialog mit der Politik will games.nrw das Cluster für digitale Spiele ausbauen und die Rahmenbedingungen im Bundesland stärken.

Quelle: GamesMarkt.de

