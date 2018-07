NRW.Bank lädt zum Investoren-Matchmaking

Großansicht Geschäfstreffen auf der gamescom. (Bild: Koelnmesse) Geschäfstreffen auf der gamescom. (Bild: Koelnmesse)

Auf der gamescom hält die NRW.Bank erneut ein B2B-Matchmaking ab. Bereits zum sechsten Mal richtet die Förderbank für Nordrhein-Westfalen diese Veranstaltung aus, um Games-Entwickler mit potenziellen Investoren ins Gespräch zu bringen. Noch bis zum 15. August 2018 können sich Interessierte Messebesucher dafür anmelden."Die Computerspiel-Branche ist ein innovativer Markt, der auch für Nordrhein-Westfalen weiter an Bedeutung gewinnt. Um hier zu wachsen, sind Kontakte, insbesondere ins Ausland, immens wichtig", sagt Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank. "Mit gamesmatch@gamescom hat NRW.Europa im vergangenen Jahr über 200 B2B-Meetings mit Akteuren aus 27 Ländern arrangiert, die zu einigen erfolgreichen Kooperationen geführt haben."Für die Teilnehme müssen sich Interessierte unter nrwbank.de/gamesmatch ein kostenfreies Profil anlegen. Dort können Treffen organisiert werden. Die Termine finden während der gamescom am Stand "Medien Digital Land" des Mediennetzwerks NRW in Kooperation mit der Film- und Medienstiftung NRW statt. Sie dauern jeweils 20 Minuten und werden in englischer Sprache geführt.

Quelle: GamesMarkt.de

