nordmedia: 350.000 Euro Förderung für Games in 2017

2017 hat nordmedia insgesamt 354.686 Euro an Fördermitteln für Spieleprojekte bewilligt. Das gab die Film- und Mediengesellschaft der beiden Bundesländer Niedersachsen und Bremen im Rahmen einer Presseerklärung kurz vor Weihnachten bekannt. Darin wurden auch die Entscheidungen der letzten Förderrunde des Jahres bekannt gemacht. Kurz vor dem Fest stimmte der Vergabeausschuss den Voten der Fachjury zu und vergab 121.250 Euro an vier Projekte.Mit 50.000 Euro erhielt die Fußball-Manager-Simulation "Onlineliga.de" die höchste Einzelsumme. Empfänger ist die Online Football Association aus Braunschweig. 31.250 Euro erhält Cultural Games aus Dassel für "Kawaida's Journey - A Tanzania Game App". In beiden Fällen handelt es sich um eine sogenannte Vertriebsförderung. Im Bereich der Projektförderung wurde "The Forsaken" von Clever Production aus Wolfsburg mit 25.000 Euro bedacht. Und im Förderbereich Prototypenentwicklung erhält Spiderwork Games aus Vechta 15.000 Euro für das Projekt "RPG Party".

Quelle: GamesMarkt.de

