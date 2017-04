Nordisk Film investiert in Avalanche

Großansicht Pim Holfve, CEO der Avalanche Studios Pim Holfve, CEO der Avalanche Studios

Transmediale Partnerschaft in Skandinavien: Nordisk Film investiert in den schwedischen Games-Entwickler Avalanche Studios. Das Unternehmen erwirbt eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von zehn Millionen Dollar an dem Studio. Die 2003 gegründeten Avalanche Studios aus Stockholm machten sich vor allem duch die " Just Cause "-Serie einen Namen. Zuletzt stellten sie auch um Auftrag von Warner die Games-Umsetzung von " Mad Max " her. Aktuell wird auch an " theHunter gearbeitet . Mit Niederlassungen in Schweden und New York beschäftig Avalanche rund 270 Mitarbeiter.Nordisk Film ist einer der größten Filmproduzenten und -verleihe aus Skandinavien. Außerdem betreibt der Konzern die größten Kinoketten in Dänemark und Norwegen. Mit der Investition in Avalanche soll vor allem das weitere internationale Wachstum das Videospiel-Herstellers befeuert werden."Es ist großartig, Nordisk Films als Partner an Board zu haben", sagt Pim Holfve, CEO der Avalanche Studios. "Mit langjähriger Erfahrung in der Kreativindustrie verstehen sie unser Geschäft sehr gut und verfügen über eine übereinstimmende Unternehmenskultur. Ihr Investment erlaubt es, dass wir uns unserem Ziel, noch qualitativ bessere Games zu entwickeln und zu vermarkten, noch schneller nähern."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen