Nordic Game schließt mit positiver Bilanz

Die Nordic Game war auch 2017 wieder gut besucht

Vom 17. bis zum 19. Mai fand in Schweden zum mittlerweile vierzehnten Mal die Nordic Game Conference statt. Zum Abschluss zieht der Veranstalter ein sehr zufriedenes Fazit. Insgesamt besuchten über 2000 Teilnehmer die Nordic Game in Malmö. Die Besucherzahlen pendeln sich damit auf dem Niveau des letzten Jahres ein. Dazu kommen aber noch 150 Sprecher aus aller Welt, die während der drei Tage Vorträge und Workshops hielten.Das MeetToMatch-Konzept der Messe fand wieder großen Anklang. Mit insgesamt 2790 verzeichneten Meetings übertraf die Veranstaltung den Rekord vom letzten Jahr um mehr als das Doppelte. Und auch zum Gala Dinner und zur anschließenden Verleihung des Nordic Game Award konnten sich die Organisatoren über 900 geladene Gäste freuen. Ausgezeichnet wurde unter anderem der dänische Titel "Inside", der gleich vier Preise gewann und sich gegen Titel wie "Battelfield 1" durchsetzte.Am Messe-Freitag veranstalteten die Organisatoren außerdem zum ersten Mal den Discovery Day. Einen Tag lang bekamen 40 ausgewählte Entwickler aus der Region die Chance ihre aktuellen Titel den Messebesuchern vorzuführen. Am Ende des Tages stimmten die Besucher über das beste Spiel ab und wählten das Spiel "Morkredd" aus Norwegen zum Gewinner.Die nächste Ausgabe der Nordic Game Conference wurde auf 23. bis 25. Mai datiert.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen