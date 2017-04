"Nonstop Chuck Norris" glückt Einstand

Mit dem Mobile-Game "Nonstop Chuck Norris" gelingt flaregames ein guter Einstand in den App-Stores von Apple und Google. Dank der zugkräftigen Lizenz des bekannten Action-Schauspielers gelingen dem Mobile-Titel am Startwochenende bereits über 1,5 Millionen Downloads. In 18 Ländern rangieren der Karlsruher Entwickler in den Top 5 der Download-Charts. Norris , Ikone des Actionkinos der 80er, tritt auch als Testimonial für flaregames auf und wirbt für das Spiel unter anderem in Trailern. Das Spiel ist kostenlos für Android- und iOS-Plattformen erhältlich."Wir sind sehr glücklich darüber, dass Nonstop Chuck Norris weltweit einen solchen Hype ausgelöst hat", sagt Klaas Kersting , CEO und Gründer von flaregames. "Für uns fängt die Arbeit jetzt aber erst richtig an: Wir arbeiten bereits an einer Reihe von Updates."

Quelle: GamesMarkt.de

