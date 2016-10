Nominierungen für den DEP-Newcomer-Award stehen fest

Aus insgesamt 31 eingesendeten Studenten-Projekten hat die Jury des von Blue Byte gestiften Newcomer Awards 2016 heute die fünf Finalisten ausgewählt. Die besten Drei werden im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises am 7. Dezember in Köln verkündet. Die nominierten Spiele mit ihrern Entwickler-Teams sind:Das erstplatzierte Team darf sich auf eine Reise ins Pariser Ubisoft -Hauptquartier und über einen Workshop beim Entwickler Blue Byte in Düsseldorf freuen. Die Zweit- und Drittplaztierten erhalten ebenfalls die Chance, mit zwei Mitgliedern nach Düsseldorf zu fahren und an einem Workshop teilzunehmen.Neu in der fünfköpfigen Jury des Nachwuchspreises sind in diesem Jahr ist der Daedalic- Gründer Andreas Suika und der freie Journalist Martin Deppe . Die Beiden reihen sich in die Jury zwischen Kay Bennemann , Niklas Modrow und Benedikt Grindel ein.

Quelle: GamesMarkt.de

