Nominierungen für A Maze.-Awards

Großansicht Die A Maze.-Awards. (Bild: A Maze./Jens Keiner) Die A Maze.-Awards. (Bild: A Maze./Jens Keiner)

"Accounting+", Crows Crows Crows (Germany)

"Anamorphine", Artifact 5 (Canada)

"Attentat 1942", Charles University/Czech Academy of Sciences (Czech Republic)

"Black Room", Cassie McQuater (USA)

"Data Mutations", AAA (International)

"Don't Make Love", Maggese (Germany)

"eCheese Zone", Seemingly Pointless (USA)

"Fountain", Philipp Stollenmayer (Germany)

"Genital Jousting - Story Mode", Free Lives (South Africa)

"Homescape", Yotam Rozin (Israel)

"Homo Machina", Arte France (France)

"Hypnospace Outlaw", Tendershoot (Germany)

"Knights and Bikes", Foam Sword (UK)

"Levedad", Solimporta (Ecuador)

"Like Roots in the Soil", Space Backyard (Italy)

"Liquorice", Dlareme (Cyprus)

"Meryll Wants a Cookie", Lost again (The Netherlands)

"Museum of Symmetry", The National Film Board of Canada/Paloma Dawkins (Canada)

"Sloppy Forgeries", Jonah Warren (USA)

"The Norwood Suite", Cosmo D (USA)

"The Zium Museum", Michael Berto (Australia)

"Tuned Out", Shallow Games (USA)

"Untitled Goose Game", House House (Australia)

"Walden, a game", USC Game Innovation Lab (USA)

"Witchball, S.L.Clark (USA)

"character.animation.synth", Eran Hilleli, Giori Politi (Israel)

"Isometric Epilepsy", Ludopium (Germany)

"Nothing Happens VR", Michelle and Uri Kranot (Denmark)

"NSFWARE", Pierrec (France)

"Ooblets", Glumberland (USA)

"Path to Mnemosyne", DevilishGames (Spain)

"Pie in the Sky", Matthew Keff (USA)

"Spoons, La Générale" de Production (France)

"Where Thoughts Go: Prologue", Lucas Rizzotto (USA)

Vom 25. bis 29. April findet in Berlin wieder das A Maze.-Festival statt, das Teil der International Games Week ist. Auch 2018 werden auf der Veranstaltung für Indie-Games wieder die A Maze.-Awards vergeben. 192 Spiele aus 36 Ländern wurden im Vorfeld für einen Preis eingereicht.Eine Fachjury wählte daraus die 25 Nominierten aus, die sich nun Chancen auf einen Preis in den folgenden sechs Kategorien machen können: Most Amazing Game, Human Human Machine, Long Feature, Digital Moment, Collider und der Audience Award. Außerdem benannte die Jury neun Honorable Mentions, also Spiele, von deren Qualität die Jury ebenfalls sehr angetan war, für die es aber schlussendlich doch nicht für eine Nominierung reichte. Die Gewinner werden am 27. April im Rahmen der A Maze. in Berlin ausgezeichnet.

Quelle: GamesMarkt.de

