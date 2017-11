Nintendos Switch ist "Gadget of the Year"

Das renommierte US-Magazin "TIME" stellt einmal pro Jahr eine Bestenliste der besten Gadgets zusammen. Gewinner in diesem Jahr: Nintendos Switch. Die Redaktion würdigte die Tatsache, dass es sich um die erste Konsole handle, die sowohl Heimkonsole als auch Handheld sei und beide Felder so - im wahrsten Sinne des Wortes - spielerisch miteinander vereine. In Kombination mit hervorragenden Games wie " Zelda: Breath of the Wild " oder " Super Mario Odyssey " sei die Hybrid-Konsole das beste Gagdet dieses Jahres.Die Switch verweist dabei durchaus hochkarätige Produkte von renommierten Herstellern auf die Platze. Apple ist mit iPhone X und der Apple Watch 3 in der Aufzählung vertreten, Amazons Echo ebenso wie Samsung Galaxy S8. Mit SNES Mini und der neuen Xbox One X finden sich gar noch zwei weitere Konsolen in der "TIME"-Liste.Auch bei den Kunden traf Nintendo mit dem neuen Konzept der Switch voll ins Schwarze. Seit der Veröffentlichung konnten die Japaner 7,6 Millionen Geräte ausliefern. Für das Ende des Fiskaljahres im März 2018 korrigierte das Unternehmen gar seine Prognose: 17 Millionen Switch-Konsolen sollen dann an den Handel geliefert worden sein.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen