Nintendos Startschuss für Mobile-Games erfolgt Mitte Dezember

Im September kündigte Nintendo überraschend bei Apple auf der Bühne "Super Mario Run" an. Es ist das erste wirklich Spiel der Japaner für Mobile-Systeme und dann direkt mit ihrem wichtigsten Maskottchen Mario. Jetzt vermeldete der Konzern, wann der Einstieg ins Mobile-Gaming stattfinden wird: Am 15. Dezember geht "Super Mario Run" europaweit an den Start. Besitzer eines iPhone oder iPad können das Jump'n'Run Tag gratis aus dem AppStore herunterladen und anschließend Elemente aller drei Spielmodi kostenlos ausprobieren. Wer das komplette Spiel mit allen Inhalten sehen möchte, kann es für einmalig 9,99 Euro freischalten.Nintendo setzt also bei seinem Start ins Mobile-Abenteuer auf ein Freemium-Modell. Eine Demo-Version ist kostenfrei verfügbar. Im Anschluss lassen sich die Japaner allerdings nicht auf einen Preiskampf ein. Mit rund zehn Euro ist "Super Mario Run" im AppStore durchaus als hochpreisiges Produkt angesiedelt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen