Nintendo zeigt Switch in Leipzig

Wie in den Vorjahren wird Nintendo auch dieses Jahr wieder auf der Leipziger Buchmesse ausstellen. Der Konsolenhersteller zeigt vom 23. bis 26. März auf der Manga-Comic-Con, dem Sonderbereich der Buchmesse, seine aktuellen Produkte. Mit im Gepäck die gerade erst erschienene Hybridkonsole Nintendo Switch, sowie die Handhelden Nintendo 2DS und 3DS und die WiiU. Zur neuen Konsole präsentieren die Japaner auch die aktuellen Switch-Titel " The Legend of Zelda: Breath of the Wild ", " Just Dance 2017 " und " 1-2-Switch ", sowie die noch kommenden Spiele " Mario Kart 8 Deluxe " und " Arms ". Am Freitag und Samstag veranstaltet Nintendo außerdem ein Bühnenprogramm mit Turnieren, Spieldemos und Auftritten bekannter Youtuber wie lookslikeLink oder Ninotaku TV.

