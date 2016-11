Nintendo und Universal konkretisieren Park-Pläne

Im Mai 2015 kündigten Nintendo und Universal den Aufbau von Nintendo-Welten in ausgewählten Universal Parks an und versprachen schon bald Einzelheiten zu enthüllen. Auch wenn es länger gedauert hat, jetzt ist es soweit. In einem gemeinsamen Video haben Nintendo und Universal ihre Visionen aufgezeigt. Und sie haben enthüllt, dass Nintendo-Welten in den Universal Studios in Osaka, Japan, den Universal Studios in Los Angeles sowie dem Universal Orlando Ressort entstehen sollen. Die Eröffnung erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren. Europäische Nintendo-Fans werden also auf absehbare Zeit Langstrecke fliegen müssen, wenn Sie in eine Nintendo-Welt eintauchen wollen.

Quelle: GamesMarkt.de

