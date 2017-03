Nintendo Switch verkauft 1,5 Mio.

Die Nintendo Switch soll rund zehn Tage gebraucht haben, um sich weltweit mehr als mehr als 1,5 Millionen Mal zu verkaufen. Die Japaner selber nennen zwar noch keine offiziellen Zahlen, aber die Marktforscher von SuperData trugen gesicherte Marktdaten von GfK und Famitsu zusammen und rechneten sie mit eigenen Zahlen hoch.Das Ergebnis: In den USA gingen seit Handelsstart rund 500.000 Stück über die Ladentheken, im Heimatland Japan immerhin 360.000. Europa solle laut Superdata etwa auf dem Niveau von Japan liegen. Es handelt sich bei den Hochrechungen um durchverkaufte Geräte. Nintendo selber kündigte an, bis Ende März zwei Millionen Konsolen an den Handel liefern zu wollen. Sollten die Zahlen von SuperData, die im Regelfall verlässliche Marktdaten liefern, stimmen, dann liegt Nintendo voll im Soll. Möglicherweise schafften die Japaner die Zahl der Auslieferungen bereits jetzt schon.Eine Tatsache ist hingegen gesichert und deckt sich mit den Zahlen: Der derzeitige Abverkauf der Konsole liegt im Moment noch auf dem Niveau des Replenishments. Selbst bei großen Einzelhändler wie Amazon oder MediaMarkt ist die Switch aktuell noch ausverkauft.Als Systemseller für die Switch kristallisiert sich wenig überraschend " Zelda: Breath of the Wild" heraus. Die herausragenden Kritiken für das Spiel lassen die Switch-Besitzer in Scharen zugreifen: Neun von zehn Käufern der neuen Hardware entschieden sich laut Superdate auch gleich für ein "Zelda".

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen