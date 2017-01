Nintendo Switch soll Unreal-Engine-4-Games bekommen

Bisher sind noch nahezu kaum technische Details zur neuen Nintendo Switch bekannt. Nach der Ankündigung des neuen Konsolenkonzepts im vergangenen Herbst hüllt sich der japanische Plattformhalter in Schweigen, was die technische Ausstattung und Leistungsfähigkeit der Hardware angeht.Einen Indikator, welche Technik der Plattformhalter verbaut, liefert jetzt Epic Games. Der Hersteller der Unreal Engine kündigte bereits im letzten Jahr an, dass die aktuelle, vierte Version der verbreiteten Engine auf der Switch laufen wird. Takayuki Kawasaki, Epics Japan Territory Manager, ging in einem Interview jetzt noch einen Schritt weiter. Eine Vielzahl von Switch-Titel fuße auf der Unreal Engine. Das beträfe sowohl ganz neue, noch ungekündigte Spiele, aber auch auch bereits bekannte Games. Schenkt man dem Epic-Manager Glauben, dürfte sich die neue Nintendo-Konsole zumindest auf Augenhöhe mit PlayStation 4 und Xbox One einreihen.Der Support der letzten Version der Unreal Engine dürfte es für Third-Party-Hersteller auch leichter gestalten, ihre Multiplattform-Titel auch für die Switch anzubieten. Ein Problem, das der Wii U über ihre ganze Lebenszeit anhaftete, war nämlich, dass sie bei Multiplattform-Games stets außen vor blieb und daher nur schwerlich mit dem Software-Angebot der Konkurrenz-Konsolen mithalten konnte.Nintendo will unterdessen am 13. Januar mehr Details zur Konsole zeigen. Die Japaner haben für diesen Tag eine Präsentation angekündigt. Es wird erwartet, dass dort ein Preis und der genaue Termin zur Switch genannt werden, die bereits im März in den Verkauf starten soll.

