Nintendo Switch Online startet im Herbst

Rund eineinhalb Jahre nach dem Verkaufsstart der Nintendo Switch bringt der japanische Plattformhalter auch den Online-Service für die Konsole an den Start. Nintendo Switch Online wird der Dienst heißen und er orientiert sich vom Leistungsumfang her an ähnlichen Angeboten wie Xbox Live Gold oder PlayStation Plus. Für die Multiplayer-Funktionen der Switch ist in Zukunft ein kostenpflichtiges Abo nötig. Zahlende Kunden von Nintendo Switch Online bekommen außerdem Download-Spiele ohne weitere Kosten. Nintendo spricht hier von einer "Sammlung klassischer Spiele". Zum Start stehen "Super Mario Bros. 3", "Balloon Fight" und "Dr. Mario". Als weitereren Anreiz bekommen Nintendo-Switch-Online-Kunden Rabatte auf eShop-Games.Der Service kostet 3,99 pro Monat, 7,99 Euro für ein Vierteljahr oder 19,99 Euro für das 12-Monats-Abo. Der offizielle Start erfolgt im September. Bis dahin läuft ab sofort eine kostenlose Testphase, während der der Dienst von allen Switch-Besitzern getestet werden kann. Die eShop-Rabtte und die Download-Spiele sind in dieser Testphase allerdings noch nicht verfügbar.

Quelle: GamesMarkt.de

