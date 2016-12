Nintendo Switch im US-TV präsentiert

Großansicht Jimmy Fallon und Reggie Fils-Aimé von Nintendo (r.) Jimmy Fallon und Reggie Fils-Aimé von Nintendo (r.)

Eigentlich wollte Nintendo vor dem 13. Januar 2017 keine weiteren Details zur Ende Oktober angekündigten Nintendo Switch zeigen. Der Verlockung, die neue Hardware einem Millionenpublikum im US-Fernsehen zu präsentieren, konnte der Plattformhalter dann aber doch nicht widerstehen. In der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" präsentierte Reggie Fils-Aimé, Nintendos USA-Chef, die Nintendo Switch höchstpersönlich. Dabei wurde erstmals Gameplay des Launch-Titels " Zelda: Breath of the Wild " auf der kommenden Hardware gezeigt. Auch Nintendos Kreativkopf Shigeru Miyamoto saß während der Show im Publikum.Aufhänger des Auftritts von Nintendo beim US-Talkmaster war sicherlich zunächst der anstehende Release von "Super Mario Run" am 15. Dezember, das erste große Spiel das Unternehmens für mobile Plattformen. Im weiteren Verlauf gab Fils-Aimé dem Late-Night-Host Fallon dann aber noch einen kurzen Einblick in die neue Konsole. "Zelda: Breath of the Wild" wurde zudem live im Studio gespielt, lief also bereits auf der neuen Hardware.Nintendo Switch soll im März 2017 erscheinen. Eine genaues Datum und einen Launch-Preis nannte das japanische Unternehmen bisher noch nicht.

Quelle: GamesMarkt.de

