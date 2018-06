Nintendo Switch Family Showdown und Steam Creator Homepage

Aus einer Partnerschaft zwischenundentsteht nun der. Bei diesem Wettbewerb treten Familien gegeneinander in einer Reihe von Herausforderungen in Nintendo Switch Games, wie "" oder "Just Dance 2018" an. Nintendo Switch Family Showdown wird in Amerika ab demauf demsowie Disney XD ausgestrahlt. | Quelle: nintendoswitchshowdown.com ermöglichtundnun auf Steam eigeneanzulegen, auf denen sie ihre Titel nach ihrem Belieben präsentieren können. Nutzer der Plattform können diesen dann, genauso wie auf Twitter oder Facebook, folgen um über neue Veröffentlichungen benachrichtigt zu werden. Zurzeit befindet sich das neueallerdings noch in der. | Quelle: steamcommunity.com Im Rahmen der beliebten amerikanische Produktseriebringt, die Puppen und dazugehöriges Zubehör herstellt, mit demerstmalig eine weibliche Puppe auf den Markt, die mit einem Headset und einem kleinen Xbox-Controller ausgestattet ist. | Quelle: americangirl.com

Quelle: GamesMarkt.de

