Nintendo stellt NES Mini ein

Die Produktion des NES Classic Mini wird eingestellt. Wie der japanische Publisher gegenüber US-Medien bestätigte, werden in Nordamerika noch in diesem Monat die letzten Geräte ausgeliefert. Damit wird die Herstellung der Retro-Konsole nach nur rund fünf Monaten wieder eingestellt.Das Produktionsende kommt überraschend, da das NES Classic Mini nach wie vor sehr gefragt ist. Seit der Markteinführung im vergangenen November war Nintendo nie in der Lage, die große Nachfrage zu bedienen. Bis heute ist das NES Mini im Handel allenfalls in homöopathischen Dosen vorzufinden. Käufer werden allenfalls bei Second-Hand- oder Reseller-Angeboten fündig, das aber nur zu horrenden Preisen. Die Ankündigung des Produktionsendes ließ die verlangten Preise gar weiter in die Höhe schnellen: Aktuell werden NES Mini um 180 Euro gehandelt. Das ist das Dreifache der eigentlich von Nintendo angelegten unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro.Bisher ist das Ende der Auslieferung an den Handel zwar nur von Nintendo of America offiziell bestätigt, dass aber auch in anderen Territorien bald die letzten Geräte an Retailer verkauft werden, davon ist auszugehen. Als Gründe für die Einstellung nannte ein Nintendo-Sprecher lediglich, dass das NES Mini niemals als Massenprodukt mit lange Lebensdauer gedacht, sondern von Beginn an nur mit kleiner Auflage geplant war.

