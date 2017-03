Nintendo schickt Promo-Team auf Switch-Tour

Großansicht Soll mit einer Promotiontour beworben werden: Nintendos neue Konsole Switch Soll mit einer Promotiontour beworben werden: Nintendos neue Konsole Switch

Nintendo schickt für seine Switch ein vierköpfiges Promotionteam auf Deutschland Tour. Im Team gibt es eine feste Zusammensetzung und Rollenverteilung: Fabian ist der Moderator des Teams, Anna eine flippige Skaterin, Isabella ist als DJane für den richtigen Sound zuständig Alleskönner Nghi ist der Nerd der Clique. Noch bis zum 1. April ist das Quartett auf verschiedenen Events und an verschiedene Locations in Frankfurt im Einsatz. Bis zum 8. April gibt es Auftritte in Darmstadt und Mainz und damit in der Nachbarschaft von Nintendos Firmenzentrale in Frankfurt. Ab Ende April ist dann eine Deutschland-Tour geplant. Termine und Location stehen dabei aber noch nicht fest.

Quelle: GamesMarkt.de

