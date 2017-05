Nintendo schickt Pokémon auf Tour

28. Mai: Festival4Familiy in der Commerzbank Arena Frankfurt

3.-4. Juni: 9.WeltSpielTag am Alexanderplatz, Berlin

24.-25. Juni: 15. Kinder- und Jugendfestival auf dem Schlossplatz in Stuttgart

1.-2. Juli: MOPA Kindertag auf der Trabrennbahn in Hamburg

8.-9. Juli: DUDA Kinderfest im Schokoladenmuseum in Köln

15.-16. Juli: Legoland in Günzburg

Seit vier Jahren geht Nintendo im Sommer auf Pokémon Kids Tour. Jetzt wurden die Termine und Locations für die 2017er Ausgabe bekannt. Ab Ende Mai bis Mitte Juli macht die Tour an insgesamt sechs Stationen halt, überwiegend direkt in Großstädten. Bis auf München sind in diesem Jahr alle sechs größten Städte Deutschlands dabei. In Bayern plant Nintendo hingegen einen Stopp im Legoland, Günzburg Nahe Augsburg.Inhaltlich stehen in diesem Jahr sowohl die beiden jüngsten Spiele, "Pokémon Mond" und "Pokémon Sonne" im Fokus, als auch die gesamte Hardware der 3DS-/2DS-Produktfamilie.

Quelle: GamesMarkt.de

