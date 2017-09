Nintendo-Niederlage und Charity-DLC

In den USA ist ein langjährigerzu Ende gegangen. Nintendo wurde zuverurteilt, weil die Japaner beim Bau der Wii-Remote-Controller urheberrechtlich geschützte Technologie des Unternehmens iLife verwendet haben. | Quelle: rollingstone.com ", der Hero-Shooter des amerikanischen Studios Hi-Rez gründet seine eigene. Zusammen mit der World Esports Association (WESA) will Hi-Rez seinen Titel als feste eSport-Diziplin festigen und verspricht allen Pro-Gamer einen angemessenen Mindeslohn. | Quelle: paladinsworld.com "Mittelerde: Schatten des Krieges" erhält einen besonders emotionalen DLC zum Release im Oktober. Warner und Entwicklerstudiowidmen das "Forthog"-DLC dem verstorbenen Entwickler. Die Einnahmen des 3,50 Euro teure Zusatzinhalts kommen dabei den Angehörigen des Producers zugute, wie in veröffentlichtes Video für den DLC zeigt. | Quelle: youtube.com

Quelle: GamesMarkt.de

