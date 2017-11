Nintendo landet nächsten Mobile-Hit

Am 22. November schickte Nintendo mit "Animal Crossing: Pocket Camp" für iOS- und Android-Plattformen ins Rennen. Es ist das jüngste Produkt der zaghaften Mobile-Expansion des japanischen Herstellers, die aber durchaus erfolgreich ist: Nach einer Woche steht "Animal Crossing: Pocket Camp" weltweit bereits bei über 15 Millionen Downloads. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktforschungsagentur Sensor Tower Es wäre die zweiterfolgreichste Mobile-App von Nintendo in der Startwoche. Das Anfang des Jahres erschienenen "Fire Emblem Heroes" konnte in seiner Startwoche sieben Millionen Downloads verzeichnen. An den Launch-Erfolg eines "Super Mario Run" reicht aber die Lebenssimulation aber nicht heran. Die Strahlkraft von Nintendo-Maskottchen Mario ist dann doch noch höher, sodass "Super Mario Run" bereits nach sieben Tagen auf über 32 Millionen Downloads kam. Und das obwohl der Plattformer zunächst nur auf iOS-Geräten erhältlich war.In direkten Umsatz lassen sich die bloßen Downloadzahlen freilich nicht übersetzen, denn auch "Animal Crossing: Pocket Camp" wird im Free-to-Play-Modell zunächst kostenlos angeboten. Monetarisiert wird es über In-App-Käufe. User können zwischen 1,09 Euro und 43,99 Euro ausgeben.

Quelle: GamesMarkt.de

