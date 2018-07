Nintendo-Klage und Kündigungen beim "OnRush"-Team

In Großbritannen genossenin der letzten Woche einen. "Sea of Thieves", die "Minecraft: Xbox Edition" sowie "Forza Horizon 3" steigen erneut in die Top 10 derauf die Plätze vier bis sechs ein. Dieschafft es in ihrer ersten Woche direkt auf die Nummer fünf. "Lego: The Incredibles" bleibt an zweiter Stelle, während "" bereits seineauf Platz Eins verbucht. Neueinsteiger der letzten Woche, "Octopath Traveler", fällt von der Nummer drei zur 16. | Quelle: chart-track.co.uk hat einegegen die Gründer derLoveRoms.com und LoveRETRO.co. eingereicht, die pro Monat um diezählen. Auf LoveRoms.com sollen Nintendo-Titel insgesamt überheruntergeladen worden sein. Der japanische Publisher verlangt, laut der Klageschrift, die der Seite "torrentfreak.com" zugespielt wurde, nun einenvonund bis zu zwei Millionen Dollar für die Urheberrechtsverletzung jeder Marke. | Quelle: torrentfreak.com Lauterfährt dasdes Open-World-Rennspiels "" nach eigenen Angaben eine "Enthauptung". Die Mitarbeiter des ehemaligen Studios Evolution wurden 2016 vonaufgekauft und stellten unter deren Leitung "OnRush" fertig. Allerdings konnte sich das Spiel im Handel nicht so durchsetzen, wie erhofft, weshalb es nun zu einigenkam, vor allem an der, darunter auch Game Director Paul "Rushy" Rustchynsky. In Zukunft werden die übrigen Mitarbeiter Codemasters bei seinen Titeln unterstützen oder an risikofreieren Projekten arbeiten. | Quelle: eurogamer.net

Quelle: GamesMarkt.de

