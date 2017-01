Nintendo: Keine Lieferknappheit bei Switch-Start zu befürchten

Mit der Bekanntgabe des genauen Datums und eines Verkaufspreises für die neue Switch-Konsole öffnete auch der Einzelhandel sein Fenster für Vorbestellungen. Für viele Kunden ging das aber bereits schon wieder zu, bevor sie sich versehen konnten. Denn selbst bei großen Händlern wie Amazon werden aktuell keine weiteren Bestellungen mehr angenommen. "Das uns zum Erscheinungstag von Nintendo zur Verfügung gestellte Kontingent dieses limitierten Artikels ist leider vergriffen", meldet die deutsche Amazon-Webseite.Ein peinliches Debakel wie zum Start des NES Mini, als man die Nachfrage nach dem Retro-Geräte offenbar völlig falsch einschätze, will Nintendo aber im März mit der Switch tunlichst vermeiden. Reggie Fils-Aime, Chef von Nintendo of America, sprach im Interview mit der US-Publikation " Wired " noch einmal beruhigende Worte für Handel und Kunden. Er bestätigte die Information, dass Nintendo mit einer ersten Charge von zwei Millionen Switch-Geräten plant. Diese Zahl könne in den ersten drei Märzwochen durchverkauft werden und bei anhaltender Nachfrage könne man schnell weiter nachliefern, so Fils-Aime.Erleichternd komme hinzu, so der Nintendo-Manager, dass Nintendo dieses Mal die Markteinführung außerhalb des Saisongeschäfts vollziehe. Der Launch außerhalb des umsatzträchtigsten Quartals verheiße auch für eine entspanntere Liefersituation im März.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen