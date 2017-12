Nintendo, "Hellblade" und "Cuphead" triumphieren bei Game Awards

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo)

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo)

"What Remains of Edith Finch" (Annapurna Interactive)

"Cuphead" (Studio MDHR)

"Nier Automata" (Square Enix)

"Hellblade: Senua's Sacrifice" (Ninja Theory)

Melina Juergens, "Hellblade als Senua"

"Hellblade: Senua's Sacrifice" (Ninja Theory)

"Overwatch" (Blizzard)

"Monument Valley 2" (ustwo games)

"Metroid: Samus Returns" (Nintendo)

"Resident Evil 7" (Capcom)

"Wolfenstein 2" (Bethesda)

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo)

"Persona 5" (Atlus)

"Injustice 2" (Warner Bros.)

"Super Mario Odyssey" (Nintendo)

"Mario + Rabbids Kingdom Battle" (Ubisoft)

"Forza Motorsport 7" (Microsoft)

"Call of Duty WW2" (Activision)

"The Last of Us 2" (Sony)

"Cuphead" (Studio MDHR)

"Level Squared" (Swinburne University of Technology)

Guy Beahm, Dr. Disrespect

"Overwatch" (Blizzard)

Lee sang-hyeok "Faker", SK Telecom 1, "League of Legends"

Cloud 9

"Cuphead" (Studio MDHR)

"jx3 HD" (Kingsoft Corporation)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit wurden in Los Angeles die Game Awards 2017 verliehen. Als großer Favorit war heuer Nintendo ins Rennen gegangen und der japanische Plattformhalter kann sich auch als der große Sieger des Abends sehen. "Zelda: Breath of the Wild " wurde in den Kategorien "Best Game Direction" und "Best Action Game" sowie in der Hauptkategorie "Game of the Year" ausgezeichnet. " Super Mario Odyssey " setzte sich als "Best Family Game" durch, "Metroid: Samus Returns" wurde "Best Handheld Game"Ebenfalls große Gewinner das Abends wurden "Hellblade: Senua's Sacrifice" und "Cuphead", die beide je drei Preise einheimsen konnten. "Hellblade" gewann "Best Audio Design" und "Games for Impact". Obendrein wurde Schauspielerin Melina Jürgens für ihre Rolle in "Hellblade" ausgezeichnet. "Cuphead" wurde als "Best Independent Game", "Best Art Direction" und "Best Debut Indie Game" prämiert.

Quelle: GamesMarkt.de

