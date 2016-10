Nintendo enthüllt Nintendo Switch

Großansicht Nintendo Switch ist sowohl stationäre Konsole, als auch mobiles Handheld (Bild: Nintendo) Nintendo Switch ist sowohl stationäre Konsole, als auch mobiles Handheld (Bild: Nintendo)

Das lange Rätselraten um Nintendos neue Konsole ist endlich vorbei. Der Nachfolger zur WiiU heißt Nintendo Switch. Das Gerät, das den Arbeitstitel "NX" hatte, besteht im Kern aus einem Hyprid aus Handheld und stationärer Konsole. Verkaufsstart ist März 2017. Zur Steuerung lassen sich die beiden seitlichen Kontroller-Segmente abkoppeln und wahlweise an einen anderen Kontroller andocken. Alle verwendeten Funktionen und Spiele sind zuhause, als auch unterwegs für den Nutzer verfügbar sein.Außerdem verwendet Nintendo für die Switch spezielle Speicher-Module, wie man sie bereits vom Nintendo DS kennt, für seine Spiele. Als Launch-Titel sind " The Legend of Zelda: Breath of the Wild " und "Skyrim HD Remaster" gezeigt worden."Ich hoffe, dieser erste Blick auf Nintendo Switch gibt unseren Fans eine Vorstellung von der Freiheit, mit der sie künftig spielen können, wann, wo und wie es ihnen gefällt", sagt Satoru Shibata, Präsident von Nintendo of Europe. "Unsere Teams hier bei Nintendo und bei zahlreichen weiteren Entwicklern arbeiten intensiv daran, neue und einzigartige Spielerlebnisse zu erschaffen, und wir freuen uns schon darauf, bald mehr davon zu zeigen."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen