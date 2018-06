Nintendo-Designerin vervollständigt das Sprecherprogramm der ADD ON

Die Entwicklerkonferenz ADD ON steht kurz bevor. Am 16. und 17. Juni lädt die Hochschule Harz in Wernigerode bereits zum zweiten Mal zu informativen Vorträgen und Gesprächen ein. Nachdem in den letzten Monaten nach und nach Referenten verkündet wurden, ist das vollständige Programm nun online einsehbar. In letzter Minute wurde auch noch ein Live-Talk mit Kosono Okina organisiert. Die ehemalige Nintendo-Designerin aus Japan hat am Level-Design von "Zelda: Twilight Princess" mitgearbeitet und war als Lead-Designerin für "Mario Maker" tätig.Weiterhin fest im Rednerprogramm stehen unter anderem Sprecher wie Matthias Seyfferth, Gameplay Programmer bei Ubisoft-BlueByte und David Wessman, Senior Producer und Lead Designer von "Starfighter Inc." bei Impeller Studios. Wessman war zuvor schon bei LucasArts an einigen Titeln, wie "Star Wars: X-Wing" und "Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge" beteiligt.Dank Rednern wie Tim Schwartmann und Lukas Schmandt wird dieses Jahr auf der ADD ON auch das Thema eSport thematisiert Tickets für die Veranstaltung sind noch über eventbrite erhätlich.GamesMarkt zählt in diesem Jahr zu den Unterstützern der Konferenz.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden