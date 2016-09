Nike designt EA-Sports-Schuh

Der US-Sportartikelhersteller Nike und Electronic Arts finden für eine Markenkooperation zusammen. Das Ergebnis ist der Mercurial X EA Sports. Der speziell entworfene Fußballschuh ist optisch von der Entwicklung von EAs "FIFA"-Reihe inspiriert. Diese nahm 1993 noch in 16-Bit-Grafik als "FIFA International Soccer" ihren Anfang und erscheint heute in HD-Auflösung. Der jüngste Teil, " FIFA 17 ", steht ab dem 27. September im Handel.Virtuell wird der Mercurial X EA Sports bereits ab dem 22. September im EA Sports Football Club verfügbar sein. Der reale Schuh ist ab dem 26. September über exklusiv Nike.com in limitierter Auflage von 1.500 Stück erhältlich."Diese Zusammenarbeit entstand eher organisch. Unser Design-Team spielt in der Freizeit viel Fußball - sowohl auf dem Platz als auch als Videospiel - wir sind ziemlich besessen von Beidem. Wir wollten etwas Unvergessliches kreieren, was die reale und virtuelle Welt des Fußballs miteinander vereint", so Nathan van Hook, Senior Design Director Nike Football.

Quelle: GamesMarkt.de

