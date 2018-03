"Night in the Woods" triumphiert bei den IGF Awards

Excellence in Visual Art: "Chuchel" (Amanita Design)

Excellence in Audio: "Uurnog Uurnlimited" (Nifflas Games)

Excellence in Design: "Baba Is You" (Hempuli)

Excellence in Narrative: "Night in the Woods" (Infinite Fall)

Nuovo Award: Getting "Over It with Bennett Foddy" (Bennett Foddy)

Best Student Game: "Baba Is You" (Hempuli)

Audience Award: "Celeste" (Celeste Team)

ID@Xbox Gaming for Everyone Award: "SpecialEffect"

alt.ctrl.GDC Award: "Puppet Pandemonium"

Seumas McNally Grand Prize: "Night in the Woods" (Infinite Fall)

Parallel zu den Game Developers Choice Awards warden auf der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco auch die IGF Awards verliehen. Die Preisverliehung des Independent Games Festival Awards zeichnet kleinere und unabhängigere Produktionen aus, die in den letzten zwölf Monaten erschienen. "Baba Is You" vom finnischen Team Hempuli konnte zwei Preis mitnehmen, "Night in the Woods" vom US-Studio Infinite Fall gewann zwei Trophäen, unter anderem den mit 30.000 Dollar dotierten Hauptpreis. Alle anderen Gewinner des IGF Awards warden indes mit 3.000 Dollar pro Preis bedacht.

