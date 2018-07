Niantic kauft hinzu und "Virtual Link Consortium" wird gegründet

ist weiterhin auf. Für sein-Projektholt sich das amerikanische Studio nun Unterstützung von "Marvel: Strike Force"-Entwickler. Im letzten Monat erst wurde das britische Startup-Unternehmenschon Teil des Niantic-Teams. | Quelle: nianticlabs.com Seit 2012 sammelt Chris Roberts vonGeld für die Entwicklung seines Kickstarter-Projekts "". Bis heute kamen dabei insgesamt überzusammen. Allerdings hätte das Spiel Ende 2016 veröffentlich werden sollen, lässt aber immer noch auf sich warten. Ken Lord, einer der Unterstützer, der "Star Citizen"spendete, reichte aufgrund der Verspätung und weil das Spiel nicht mehr den Versprechungen entsprach Anfang des Jahres einegegen das Entwicklerstudio ein und verlangte eineseines Geldes. Der zuständige Richter entschied aber zugunsten von Cloud Imperium Games. | Quelle: motherboard.vice.com AMD, Microsoft, Nvidia, Oculus VR und Valve schließen sich zumzusammen. Ziel der Vereinigung ist es, einen neuenzu entwickeln, der über USB-C läuft. Damit sollen Brillen in Zukunft nur noch über einen einzigen Anschluss angesteuert werden, der sowohl Strom, Daten als auch Bildsignale an die VR-Headsets liefert. | Quelle: virtuallink.org von den Pittsburgh Steelers wird dasvonvon Electronic Arts. Um den Athleten auf der Packung macht der Publisher traditionell ein großes Geheimnis, da es in den USA als große Ehre gilt, auf einem "Madden"-Cover zu sein. Das American-Football-Spiel erscheint am 10. August. | Quelle: easports.com

