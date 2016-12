NFL zeigt Interesse am eSport

Die NFL und EA machen "Madden NFL" eSport-tauglich

Die American-Football-Simulation " Madden NFL " soll ein fester Titel im professionellen eSport werden, dafür setzten sich jetzt die National Football League (NFL) und Publisher Electronic Arts ein. Mithilfe einer ersten großen Turnier-Reihe mit einem Preisgeld von insgesamt einer Millionen Euro wollen die beiden Unternehmen das Spiel interessanter für Profi-Gamer machen.Zusätzlich planen die Verantwortlichen die Zuschauerzahlen der gespielten Partien zu erhöhen. In Zukunft sollen alle Spiele der Championship Series auf der Streaming-Seite NFL Network ausgestrahlt werden. Außerdem ist eine eigene Show namens "Madden America" geplant, die das Interesse am Spiel weiter steigern soll.Die NFL ist nach der Major League Baseball die zweite große amerikanische Liga, die ihr Interesse am eSport zeigt.

Quelle: GamesMarkt.de

