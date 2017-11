nextReality.Hamburg offiziell gegründet

Mit Unterstützung der Hansestadt Hamburg wurde jetzt der Verein nextReality. Hamburg gegründet. Ziel des Vereins ist, die Stärken der Metropolregion zu bündeln, um die Potenziale im Bereich Virtual, Augmented und ganz allgemein Mixed Reality zu heben. Ansässige Start-ups und die Medien- und Digitalindustrie sollen miteinander vernetz werden. Auf dieser Weise wird der Wissenstransfer unterstützt, gerade auch im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle. "Mit Spieleentwicklern, großen und kleinen Medienhäusern und anderen Treibern der Wirtschaft und Industrie bietet Hamburg den perfekten Spielplatz für neue Technologien. Darum freuen wir uns darauf, spannende und innovative Projekte rund um VR, AR & Co. von der Elbe in die Welt zu bringen", sagt Oliver Rößling, Vorsitzender von nextReality.Hamburg.Hamburg hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Erfolg mit Netzwerk-Initiativen, die gemeinschaftlich von öffentlicher und privater Seite unterstützt wurden. Unter anderem gelang es mit der gamecity:Hamburg das erste solche Netzwerk in der Gamesbranche in Deutschland zu etablieren. Vielleicht ist auch deshalb Oliver Redelfs, Ansprechpartner der gamecity, auch im Vorstand von nextReality.Hamburg für Kommunikation zuständig.

Quelle: GamesMarkt.de

