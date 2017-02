Nexons Umsatz geht zurück

Der japanische Publisher von Mobile- und Free-to-Spielen-Online-Spielen Nexon hat seine Bilanz für das Fiskaljahr 2016 vorgelegt, das dem Kalenderjahr entspricht. So erwirtschaftete Nexon 2016 einen Umsatz von 183,1 Millionen Yen. Das sind vier Prozent weniger als im Vorjahr . Operativ konnte Nexon rund ein Prozent mehr erwirtschaften und verdiente somit 63,2 Milliarden Yen. Der Nettogewinn lag dagegen 23 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres und erreichte 42,7 Milliarden Yen.Mit den Zahlen des vierten Geschäftsquartals zeigte sich Nexon zufriedener. Die Gesamteinahmen lagen dort bei 43,3 Milliarden Yen und übertrafen, trotz einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, die Erwartungen des Publishers. Aufgrund einer Wertminderung von 3,7 Milliarden Yen durch Prepaid-Lizenzgebühren erreichte das operative Einkommen nur eine Höhe von 7,3 Milliarden Yen und blieb dadurch hinter den Erwartungen zurück. Letztendlich blieben Nexon im letzten Quartal ein Nettogewinn von 11,2 Milliarden Yen."Unsere einzigartige Fähigkeit, mitreißende, eigenständige Spiele zu entwickeln und zu betreiben, welche stetig wachsende, interaktive Communities entstehen lassen, haben kontinuierlich unsere Werte und Ergebnisse vorangetrieben", sagt Owen Mahoney, President und Chief Executive Officer von Nexon. "Wir erleben eine fortlaufend starke Performance quer über unser gesamtes Spiele-Portfolio, darunter Erfolgstitel wie 'Dungeon&Fighter' in China sowie 'EA SPORTS FIFA Online 3' und 'EA SPORTS FIFA Online 3 M' in Korea und HIT in Taiwan und Thailand. Zusammen haben die guten Ergebnisse dieser Spiele dafür gesorgt, dass das Ergebnis im vierten Quartal über den Erwartungen lag. Für Anfang 2017 haben wir ein außergewöhnlich starkes Line-Up, darunter Titel wie 'LawBreakers', 'Durango', 'Dynasty Warriors Unleashed' und 'Dark Avenger 3', von denen wir sicher sind, dass sie unseren bewährten, differenzierten Ansatz bestätigen werden."

Quelle: GamesMarkt.de

