Newzoo: Globaler Spielemarkt wächst auf 137,9 Mrd. Dollar Volumen

Großansicht Newzoo legte jetzt erste Daten aus dem neuen "Global Games Market"-Report vor (Bild: Newzoo) Newzoo legte jetzt erste Daten aus dem neuen "Global Games Market"-Report vor (Bild: Newzoo)

Der globale Spielemarkt wird 2018 um insgesamt 13,3 Prozent auf dann 137,9 Mrd. Dollar Umsatzvolumen steigen. Zu diesem Schluss kommt das niederländische Marktforschungsunternehmen Newzoo in seinem neuen "2018 Global Games Market" Report. Erste Ergebnisse aus dem Report legte Newzoo jetzt vor. Getrieben wird das Marktwachstum vor allem von der Region Asia-Pacific. Doch auch das Wachstum in Lateinamerika liege über dem Durchschnitt. Für die gesättigten Spielemärkte in Nordamerika und Europa prognostiziert Newzoo ein dennoch beachtliches Wachstum von 10,0 bzw. 8,8 Prozent, auf 32,7 Mrd. Dollar in Nordamerika und 28,7 Mrd. Dollar in Europa.Nach Ländern aufgeschlüsselt rechnet Newzoo mit keinen Veränderungen im Ranking. So stelle China auch 2018 mit einem Umsatzvolumen von 37,95 Mrd. Dollar den größten Gaming-Markt der Welt dar. Dahinter folgen die USA mit 30,41 Mrd. Dollar. und Japan mit 19,2 Mrd. Dollar. Nach den Top drei klafft erneut eine große Lücke was das Umsatzvolumen betrifft. Deutschland landet dabei auf Rang fünf mit 4,69 Mrd. Dollar Umsatzvolumen nach Südkorea, das 5,65 Mrd. Dollar Umsatzvolumen erreicht. Deutschland bleibt damit laut Newzoo der führende Markt in Europa. Auf den Plätzen sechs bis zehn sieht Newzoo in dieser Reihenfolge: Großbritannien, Frankreich, Kanada, Spanien und Italien.Was die weitere Entwicklung betrifft glauben die Marktforscher aus Amsterdam an einen Anstieg des globalen Marktvolumens auf 180,1 Mrd. Dollar im Jahr 2021. Dabei wird es eine weitere Verschiebung des Marktes Richtung mobiler Plattformen geben, vor allem in Richtung der Smartphones. Den Anteil am Umsatzvolumen von Konsolen-, PC- und Browser-Spielen sieht Newzoo rückläufig. Auf Grund des allgemeinen Marktwachstums werden jedoch die Volumina in allen Teilmärkten steigen mit Ausnahme der Browser-PC-Spiele, wobei das Segment ohnehin größtenteils in das Mobile-Geschäft aufgegangen ist.

Quelle: GamesMarkt.de

