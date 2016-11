nevaly verdreifacht Jahresumsatz

Großansicht Hans Christian Dürr, Geschäftsführer nevaly Hans Christian Dürr, Geschäftsführer nevaly

Die Influencer-Marketing-Agentur nevaly sieht sich auf Wachstumskurs. Nach Unternehmensangaben soll sich der Umsatz 2016 auf einen mittleren, einstelligen Millionenbetrag belaufen. Für nevaly würde dies eine Verdreifachung des Umsatzes bedeuten. "Durch die stetige Erweiterung unseres Influencer- und Werbekundenportfolios konnten wir unseren Umsatz in 2016 deutlich steigern", so Geschäftsführer Hans Christian Dürr.nevaly hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr bereits über 110 Brandingkampagnen durchgeführt. "Für uns ist es wichtig, Kunden Kampagnen außerhalb reiner Let's Plays maßzuschneidern, und umgekehrt Kunden mit genau den zu ihnen passenden Influencern zusammenzubringen", erklärt Dürr. So habe man für den Kunden ChallengeMe ein CS:GO-Turnier zwischen 16 Influencern arrangiert, das über 140.000 Unique Viewers und 24.000 neue Nutzerregistrierungen generierte.nevaly ist eine Ausgründung von ad2games und damit Teil der Berliner Hitfox Group.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen