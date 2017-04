Neun Red Dot Awards für Logitech

Großansicht Kabellose Tastatur K780 von Logitech Kabellose Tastatur K780 von Logitech

Der Peripherie-Hersteller Logitech , der in der Gamesbranche vor allem für Mäuse und Tastaturen bekannt ist, wird dieses Jahr neunfach mit mit einem Red Dot Award in der Kategorie Product Design prämiert. Damit wird das Unternehmen bereits zum fünften Mal in Folge von Red Dot für seine Leistungen im Produktdesign gewürdigt. Die kabellose Tastatur K780 von Logitech wurde von der Red-Dot-Jury gar mit einer "Best of the Best"-Auszeichnung bedacht."Wir verfolgen einen ganzheitlichen Designansatz. Daher machen uns die Red Dot-Auszeichnungen besonders stolz und bestätigen uns in der Mission, unseren Kunden ein Design auf Weltklasse-Niveau zu bieten", sagt Alastair Curtis, Chief Design Officer von Logitech. "Wir wollen diesen Auszeichnungen gerecht werden, indem wir das Design zu einem zentralen Punkt unserer Produktkreation machen."Zum Red Dot Award für Product Design reichten in diesem Jahr Hersteller und Designer aus 54 Nationen mehr als 5.500 aktuelle Produktinnovationen ein. Eine Jury aus 39 Experten aus aller Welt kürte in Essen die besten Einreichungen. Die Preisverleihung findet heute am Montag, den 3. Juli 2017, im Essener Aalto-Theater statt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen