Neumitglieder für BIU-Netzwerke

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) kan einen weiteren Mitglieder-Zuwachs bei seinen Netzwerken BIU.Dev und BIU.Net vermelden. So ist die Game-Design-Sparte von Gauselmann dem BIU.Dev beigetreten. Das BIU.Net hat mit AdSpree, gamearea-FRM , Trusted Events und Riot Games gleich vier neue Mitglieder gewonnen.Bei Riot Games handelt es sich um den deutschen Ableger des für "League of Legends" bekannten Entwicklers. Das Berliner Büro von Riot ist allerdings nicht in der Spieleentwicklung aktiv, das Studio zeichnet für eSport-Übertragungen auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus verantwortlich. Riot Games wird sich beim BIU auch im Rahmen der Initiative eSports.BIU engagieren."Die Bandbreite unserer neuen Mitglieder bei BIU.Dev und BIU.Net zeigt eindrucksvoll die Stärke unserer Netzwerkplattform: Sie bildet für alle Akteure der deutschen Games-Branche eine produktive Plattform zum Austausch und zur Zusammenarbeit", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk

Quelle: GamesMarkt.de

