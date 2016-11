Neugestalteter Saturn Ingolstadt will "Wow"-Erlebnis bieten

Am Standort Ingolstadt erprobt die Elektrofachmarktkette Saturn traditionell die neuesten Technologien. Nach einer mehrmonatigen Umgestaltung präsentiert der Markt nun ein neues Konzept - inklusive Deutschlands erstem Assistenzroboter im Consumer-Electronics-Handel. Der am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA entwickelte Roboter Paul soll sowohl als digitaler Empfangschef fungieren als auch den Kunden den Weg zum gewünschten Produkt weisen.Gamer lockt der neugestaltete Saturn-Markt mit einem großen Gaming- und Virtual Reality-Bereich mit VR-Spielstationen verschiedener Hersteller, darunter Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR. Zu den weiteren Neuerungen des Marktes zählen eine "Drone Flight Zone", in der Kunden Drohnen fliegen lassen können, Europas erste Samsung Galaxy World mit vielen Produkttestmöglichkeiten sowie ein voll ausgestattetes Smart-Home-Wohnzimmer. Auch im Servicebereich wollen die Ingolstädter mit einer gläsernen Werkstatt für Smartphone-Sofortreparaturen neue Maßstäbe setzen."In Ingolstadt zeigen wir, wie Saturn das Thema Technikbegeisterung inspirierend und zukunftsweisend neu interpretiert: Als Dreiklang aus Erlebnis, einfacher Orientierung und erstklassigem Service. Wir wollen, dass unsere Kunden unsere Märkte mit einem 'Wow'-Erlebnis verlassen und immer wiederkommen, weil sie bei Saturn die neueste und innovativste Technik nicht nur kaufen, sondern auch erleben und testen können", erklärt Carsten Strese , Geschäftsführer Media-Saturn Deutschland und verantwortlich für Marketing und Vertrieb bei Saturn.

