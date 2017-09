Neues aus Fernost

enthüllt auf der Tokyo Game Show das 3D Mech Action Game mit VR-Unterstützung "". Das Spiel soll im Frühjahr 2018 erscheinen. | Quelle: Pressemitteilunghat auf seiner Pre-Show-Konferenz unter anderem neue VR-Titel angekündigt, darunter "", ein ""-Ableger, und Neko Atsume. | Quelle: The Verge schließt einen Publishing-Deal über zwei neue Spiele mit. Das US-Unternehmen ist Community-Publisher und Crowdfunding-Plattform zugleich. Mit dem Abkommen sichert sich Fig eine Neuauflage einer bekanntensowie eine gänzlich neue IP. | Quelle: atari.com ist in China gestartet. Valves Online-Shooter, im Westen längst ein großer Hit, findet über eine Partnerschaft mit dem chinesischen Publisherseinen Weg ins Reich der Mitte. Durch staatliche Regulierung und Zensur in China ist eine Abkommen mit einem lokalen Partner zwingend notwendig. | Quelle: csgo.com.cn

Quelle: GamesMarkt.de

